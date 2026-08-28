1 di 3 Prossima scheda 1 di 3

Il ritorno di Arthur Theate

E' fatta per il ritorno di Arthur Theate. Il difensore belga arriva in prestito con diritto di riscatto dall'Eintracht Francoforte a 15 milioni di euro. Nelle prossime ore è previsto il suo sbarco in città, domani le visite mediche e poi la firma sul contratto. Tedesco lo conosce bene per averlo allenato in nazionale e proprio l'allenatore ha spinto per riportarlo in rossoblù. E' lui il sostituto di Jhon Lucumi. Resta da definire la situazione di Nicolò Casale, anche per liberare un posto in lista over: non è da escludere una pista estera.

1 di 3 Prossima scheda 1 di 3