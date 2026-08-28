Una sorpresa. Sarebbe in arrivo un'altra prima punta al Bologna. Secondo l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio è fatta per l'acquisto da parte del club rossoblù di Jay Enem, attaccante classe 2003 della Stella Rossa.

L'affare è da 6 milioni di euro più percentuale sulla rivendita e il calciatore sarebbe addirittura atteso stasera in Italia. Classe 2003, Enem ha già giocato in Italia nel Venezia e nella Vis Pesaro ed è reduce da una stagione da 16 gol in 33 partite tra campionato serbo ed Europa League. Secondo Di Marzio, Enem potrebbe essere ceduto successivamente dal Bologna in prestito.