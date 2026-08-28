Per Gianluca Di Marzio il Bologna starebbe per prendere la prima punta Jay Enem
Una sorpresa. Sarebbe in arrivo un'altra prima punta al Bologna. Secondo l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio è fatta per l'acquisto da parte del club rossoblù di Jay Enem, attaccante classe 2003 della Stella Rossa.
L'affare è da 6 milioni di euro più percentuale sulla rivendita e il calciatore sarebbe addirittura atteso stasera in Italia. Classe 2003, Enem ha già giocato in Italia nel Venezia e nella Vis Pesaro ed è reduce da una stagione da 16 gol in 33 partite tra campionato serbo ed Europa League. Secondo Di Marzio, Enem potrebbe essere ceduto successivamente dal Bologna in prestito.
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