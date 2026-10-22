Gli aggiornamenti dal Niccolò Galli
VIDEO - Il discorso di Palladino: "Il nostro campionato inizia ora"
Prosegue la preparazione dei rossoblù a -2 dalla partita contro il Cagliari. I ragazzi di Raffaele Palladino hanno svolto una seduta di allenamento mattutina a Casteldebole: attivazione atletica in palestra ed esercitazioni tecnico-tattiche, poi palle inattive sui campi del centro tecnico Niccolò Galli. Terapie e palestra per Riccardo Orsolini e Roberto Piccoli.
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