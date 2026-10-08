Il Bologna è finalmente tornato al completo. Con la seduta odierna, Raffaele Palladino avrà tre allenamenti pieni per preparare la sfida di domenica a Lecce.

Sono infatti rientrati Rahim Alhassane, Lewis Ferguson, Ukko Happonen, Marco Libra, Samuel Mbangula e Martin Vitik, dopo gli impegni con le rispettive Nazionali, e tutti hanno lavorato con i compagni: il gruppo ha svolto attivazione atletica in palestra, esercitazioni tecnico-tattiche e una partitella. Lavoro differenziato sul campo per Jens Odgaard. Domani, a due giorni dalla partita di Lecce, i rossoblù si alleneranno alle 11; Raffaele Palladino sarà a disposizione dei giornalisti in conferenza alle 15:30 presso la sala stampa del centro tecnico Niccolò Galli.