Qui Casteldebole: Posch e Kristiansen ci provano per il Frosinone

I due restano ancora in dubbio per la ripresa del campionato, ma c'è ottimismo sul fatto che almeno uno dei due possa tornare titolare contro i ciociari. Chi ha più possibilità di un rientro in tempo utile per giocare è il terzino sinistro che oggi ha svolto lavoro differenziato, mentre per l'austriaco Stefan Posch si userà maggior prudenza. Per evitare ricadute il suo percorso potrebbe richiedere qualche giorno in più, forse in tempo per tornare tra i convocati ma difficilmente per essere titolare: anche per lui oggi differenziato. Ancora più lunghi i tempi di Jhon Lucumi ancora alle prese con le terapie.