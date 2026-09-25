VIDEO - Bennacer e la rissa in Champions asiatica

Ultimo allenamento della settimana per i ragazzi di Mister Palladino: oggi i rossoblù hanno giocato una partitella di 60 minuti insieme alla formazione Primavera, a ranghi misti. Jens Odgaard ha svolto terapie. La squadra disporrà ora di 4 giorni di riposo. La ripresa degli allenamenti è fissata per mercoledì alle 11 al centro tecnico Niccolò Galli.