Gli aggiornamenti dal Niccolò Galli
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Ultimo allenamento della settimana per i ragazzi di Mister Palladino: oggi i rossoblù hanno giocato una partitella di 60 minuti insieme alla formazione Primavera, a ranghi misti. Jens Odgaard ha svolto terapie. La squadra disporrà ora di 4 giorni di riposo. La ripresa degli allenamenti è fissata per mercoledì alle 11 al centro tecnico Niccolò Galli.
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