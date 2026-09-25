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Palladino figlio di Gasperini

Ha lavorato tanti anni con Berlusconi e Galliani, ha visto crescere Palladino da allenatore. Mauro Bianchessi è stato intervistato oggi sul Resto del Carlino: “Palladino è un tecnico maniacale nel senso positivo del termine, segue tutto - le parole del direttore .E’ un figlio sportivo di Gasperini, un suo allievo. Ama l’intensità e gli uno contro uno. Penso che il Bologna abbia trovato l’allenatore ideale. Il club non è abituato a vivere questa classifica e aveva bisogno di un tecnico con gli attributi. Palladino è ambizioso e ha fame, se ha firmato per tre anni ha avuto garanzie solide”

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