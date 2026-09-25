Palladino è già passato alla difesa a tre e continuerà a lavorarci, ma durante la sosta potrà alimentare la qualità del reparto offensivo. Berna e Orso assieme, scrive il Cor Sport.

Nel 3-4-3 o nel 3-4-2-1, Palladino progetta un Bologna multitasking. I due possono giocare esterni alti di attacco come ali pure, ma anche di raccordo alla prima punta in posizione più accentrata: Palladino studia la soluzione migliore per aumentare la qualità della squadra. A seconda dell'avversario i due possono giocare assieme o in staffetta, anche se a sinistra il posto sarà conteso da Cambiaghi, titolarissimo in queste prime uscite. 'Palladino è consapevole di poter fabbricare in attacco più di un solo Bologna, e il fatto di avere l’imbarazzo della scelta è un valore aggiunto' scrive Claudio Beneforti.