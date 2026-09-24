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Tanti giocatori via

Quelle che si prospettano all'ombra del Dall'Ara sono due settimane di lavoro intenso, con l'obiettivo di riuscire subito ad acquisire quelli che sono i principi ed i punti cardine del sistema di gioco di Palladino. L'ex allenatore della Dea dovrà però fare a meno di non pochi giocatori, ben undici, che si recheranno fuori Bologna per partecipare agli incontri di Nations League delle nazionali di riferimento, e di cui proprio la città

felsinea farà da palcoscenico, in una delle quattro partite degli azzurri

di Mancini, contro la Turchia. Il reparto difensivo è sicuramente quello più colpito dalla competizione e che non vedrà i propri tre pilastri, ossia Heggem, Helland e Theate, calcare il rettangolo verde di Casteldebole almeno per un po'. A questi si aggiungono, le perdite nella mediana di Ferguson, chiamato a rappresentare la Scozia, e l'astro nascente Libra, che a diciott'anni può già vantare la maglia della nazionale maggiore venezuelana. A Palladino, dunque, non resta che lavorare su quello che sino ad oggi è stato uno degli aspetti carenti dei rossoblù, la fase realizzativa.

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