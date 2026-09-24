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Un obiettivo estivo

Proseguono le lunghe e dispersive settimane della pausa per le nazionali. E quale momento migliore per soffermarsi su quello che in gergo viene chiamato “what if”, ovvero “e se…”? In particolare, su quello che oggi avrebbe potuto rappresentare un colpo da dieci e lode per il Bologna: Alessandro Romano.

Il talento classe 2006 del Cagliari è stato convocato da Roberto Mancini in Nazionale per i prossimi impegni di Nations League e, a sorpresa, sembra pronto a partire subito da titolare nel match contro il Belgio, in programma venerdì 25 settembre alle 20:45. Se la chiamata in azzurro rappresenta un riconoscimento delle qualità dell’ex centrocampista dello Spezia, a far sorgere un rimpianto ai tifosi rossoblù è il forte interesse manifestato dal Bologna nei suoi confronti prima del trasferimento in Sardegna.

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