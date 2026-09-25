Un Bologna da salvezza, nel 2009, cercava a gennaio i gol di Giampaolo Pazzini, dalla Fiorentina di Pantaleo Corvino, e la trattativa sembrava anche a buon punto, ma alla fine giunse Paratici, in quel momento alla Samp, e cambiò tutto. In rossoblù, invece, arrivò Osvaldo. Questo il racconto di Pantaleo Corvino a Tmw:

"Ero alla Fiorentina, in quel momento in Champions, Osvaldo e Pazzini mi chiesero di andare via. Paratici, con altri dirigenti della Sampdoria, mi chiamò a tarda notte e io stavo trattando Pazzini con il Bologna, mentre Osvaldo era richiesto dal West Ham di Zola. Alla fine Paratici arrivò all'una di notte a Firenze per prendere Pazzini, sparai una cifra che pensavo non potessero darmi e invece l'affare andò in porto".