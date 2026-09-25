L'intervista al Cor Sport di Franco Colomba

Redazione TuttoBolognaWeb

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L'esonero di Tedesco

Lui ha vissuto un esonero ancora prima di cominciare. Chi meglio di Franco Colomba può capire Domenico Tedesco, silurato dopo quattro partite. Così l'ex tecnico al Cor Sport: "Non so le motivazioni precise, posso solo ipotizzarle; di certo se un allenatore viene esonerato dopo poche partite c'è un mix di cose. Non è una questione solo di risultati: magari una reazione sbagliata, i giocatori che non ti giudicano all'altezza, i dirigenti sotto pressione".

Bologna FC v US Sassuolo - Serie A 2026/27

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