Federico Bernardeschi ormai si è pienamente inserito nel tessuto sociale e calcistico di Bologna. Sconfitta la diffidenza iniziale dopo un triennio in MLS, il numero 10 ha conquistato tutti.

Un apprendistato iniziale per rimettere ritmo nel motore, ma Italiano ci ha lavorato e lo ha aspettato, così oggi Berna è uno dei leader tecnici della squadra. Non solo, vive in pieno centro e Bologna gli è entrata sotto pelle. La Gazzetta dello Sport di oggi svela anche un retroscena, ovvero che nel contratto di Berna in scadenza nel 2027 c'è una opzione per prolungare di una stagione e il Bologna vorrebbe esercitarla. Il numero dieci fino al 2028, dunque: il Bologna sceglie la qualità. L'inizio di questa stagione è stato un compromesso, Tedesco lo ha provato mezzala, ma ora con l'arrivo di Palladino è tornato al suo posto, a destra.