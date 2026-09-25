La Lega Serie A ha diramato il calendario di anticipi e posticipi

Redazione TuttoBolognaWeb

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Udinese e Coppa Italia

La Lega Serie A ha trasmesso la nuova programmazione della 12^ giornata del campionato, nello specifico Bologna-Udinese si giocherà domenica 22 novembre alle 15.

Bologna-Palermo, gara valida per gli Ottavidi Finale di Coppa Italia, si disputerà al Dall’Ara martedì 15 dicembre alle 21.

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