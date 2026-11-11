I rossoblù di Raffaele Palladino proseguono la preparazione alla ripresa del campionato: oggi i ragazzi hanno svolto attivazione atletica e una partitella a ranghi misti insieme alla Primavera. Allenamento in palestra per Lorenzo De Silvestri, Juan Miranda e Jay Enem. La squadra godrà ora di 4 giorni di riposo. La ripresa degli allenamenti verso Bologna-Udinese è prevista per lunedì al centro tecnico Niccolò Galli.