Gli aggiornamenti dal Niccolò Galli
I rossoblù di Raffaele Palladino proseguono la preparazione alla ripresa del campionato: oggi i ragazzi hanno svolto attivazione atletica e una partitella a ranghi misti insieme alla Primavera. Allenamento in palestra per Lorenzo De Silvestri, Juan Miranda e Jay Enem. La squadra godrà ora di 4 giorni di riposo. La ripresa degli allenamenti verso Bologna-Udinese è prevista per lunedì al centro tecnico Niccolò Galli.
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