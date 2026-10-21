Gli aggiornamenti dal Niccolò Galli
Prosegue la preparazione dei rossoblù a -3 dalla partita contro il Cagliari. I ragazzi di Raffaele Palladino hanno svolto una seduta di allenamento mattutina a Casteldebole: attivazione in palestra ed esercitazioni offensive, poi lavoro atletico sui campi del centro tecnico Niccolò Galli. Terapie e palestra per Riccardo Orsolini e Roberto Piccoli. Domani, a due giorni da Cagliari-Bologna, i rossoblù sosterranno la seduta di rifinitura alle 11. Raffaele Palladino sarà a disposizione dei giornalisti in conferenza alle 15:30 presso la sala stampa del centro tecnico Niccolò Galli.
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