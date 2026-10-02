Gli aggiornamenti dal Niccolò Galli

Redazione TuttoBolognaWeb

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Proseguono gli allenamenti dei rossoblù non impegnati con le rispettive Nazionali. I ragazzi di Mister Palladino hanno svolto una seduta mattutina a Casteldebole: palestra, attivazione atletica e partitella a campo ridotto. Programma personalizzato in palestra e sul campo per Jens Odgaard.

Bologna FC v US Sassuolo - Serie A 2026/27

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