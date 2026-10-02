VIDEO - Bennacer e la rissa in Champions asiatica

Proseguono gli allenamenti dei rossoblù non impegnati con le rispettive Nazionali. I ragazzi di Mister Palladino hanno svolto una seduta mattutina a Casteldebole: palestra, attivazione atletica e partitella a campo ridotto. Programma personalizzato in palestra e sul campo per Jens Odgaard.