Gli aggiornamenti dal Niccolò Galli
VIDEO - Bennacer e la rissa in Champions asiatica
Proseguono gli allenamenti dei rossoblù non impegnati con le rispettive Nazionali. I ragazzi di Mister Palladino hanno svolto una seduta mattutina a Casteldebole: palestra, attivazione atletica e partitella a campo ridotto. Programma personalizzato in palestra e sul campo per Jens Odgaard.
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