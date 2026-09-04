A -2 dalla terza giornata del campionato di Serie A, i rossoblù di Domenico Tedesco hanno svolto una seduta di allenamento mattutina: attivazione atletica e partita sui campi del centro tecnico Niccolò Galli. Allenamento differenziato per Oussama El Azzouzi e Riccardo Orsolini. Domani, vigilia di Bologna-Sassuolo, la squadra sosterrà la seduta di rifinitura alle 10. L’allenatore Domenico Tedesco sarà a disposizione dei giornalisti in conferenza alle 12 presso la sala stampa del centro tecnico Niccolò Galli.