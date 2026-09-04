Gli aggiornamenti dal Niccolò Galli

Redazione TuttoBolognaWeb
Tedesco

Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco

A -2 dalla terza giornata del campionato di Serie A, i rossoblù di Domenico Tedesco hanno svolto una seduta di allenamento mattutina: attivazione atletica e partita sui campi del centro tecnico Niccolò Galli. Allenamento differenziato per Oussama El Azzouzi e Riccardo Orsolini. Domani, vigilia di Bologna-Sassuolo, la squadra sosterrà la seduta di rifinitura alle 10. L’allenatore Domenico Tedesco sarà a disposizione dei giornalisti in conferenza alle 12 presso la sala stampa del centro tecnico Niccolò Galli.

Bologna FC v SS Lazio - Serie A 2026/27

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