Gli aggiornamenti dal Niccolò Galli
Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco
A -2 dalla terza giornata del campionato di Serie A, i rossoblù di Domenico Tedesco hanno svolto una seduta di allenamento mattutina: attivazione atletica e partita sui campi del centro tecnico Niccolò Galli. Allenamento differenziato per Oussama El Azzouzi e Riccardo Orsolini. Domani, vigilia di Bologna-Sassuolo, la squadra sosterrà la seduta di rifinitura alle 10. L’allenatore Domenico Tedesco sarà a disposizione dei giornalisti in conferenza alle 12 presso la sala stampa del centro tecnico Niccolò Galli.
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