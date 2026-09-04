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Sono 11 i precedenti tra le due squadre a Bologna: bilancio di 4 vittorie per i padroni di casa (ultima 4-2, Serie A 2023/24), 3 pareggi (ultimo 1-1, Serie A 2025/26) e 4 successi neroverdi (ultimo 3-1, Serie A 2021/22). Il Bologna reduce da 9 partite consecutive in casa in gol contro il Sassuolo: sono 18 le marcature complessive nel periodo. Ultima gara senza reti Bologna-Sassuolo 0-1, Serie A 2015/16.

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