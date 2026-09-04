Prima e dopo il mercato cambia tutto. C’è chi ha aumentato il proprio valore della rosa e chi lo ha visto calare. Il sito portare specializzato Transfermarkt ha effettuato uno studio alla chiusura del mercato tra chi, sulla carta, si è rafforzato e chi, in teoria, si è indebolito.

Regina indiscussa della sessione estiva il Como, che ha visto aumentare il valore della propria rosa, a suon di acquisti, di ben 135 milioni di euro. Miglioramento cospicuo anche per la Juve, che non ha venduto nessuno, ed è salita di 119 milioni di euro, seguita dalla Fiorentina (+95 milioni di euro). In top five anche l’Inter con un importante più 79 e la sorpresa Monza, che partiva da un valore molto basso ma nelle ultime ore di mercato si è rafforzato salendo di 55 milioni di euro. Il fanalino di coda è invece il Bologna che, secondo Transfermarkt, è il club ad aver perso più valore della rosa. I rossoblù, a suon di cessioni, sono calati di 44 milioni di euro, peggio anche del Cagliari con -40 e del Parma con -30. Dopo il mercato, dunque, il Bologna ha il decimo valore complessivo della Serie A con 219 milioni di euro, dietro anche Lazio con 243 e Fiorentina con 322, mentre il balzo del Como vale ora il terzo posto ipotetico con 535 milioni di valore della rosa dietro i 730 dell’Inter e i 618 della Juve.