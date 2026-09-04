E' arrivato il referto sul muscolo di Riccardo Orsolini, infortunatosi lunedì sera a Bergamo contro l'Atalanta. Confermate le impressioni iniziali: lesione.

Il numero 7 dovrà stare fuori circa tre settimane e questo significa porta spalancata per Federico Bernardeschi, che dopo una estate da mezzala è tornato nello slot di esterno di attacco, quindi in dualismo sano proprio con Orso. Le prime due partite, infatti, hanno visto in campo la staffetta: con la Lazio titolare Orso, con l'Atalanta dentro Berna. Ora, senza Ricky, toccherà al numero dieci trovare la chiave per aiutare il Bologna a sbloccarsi in zona gol. Nel mirino di Berna anche la maglia azzurra, con tre partite prima della sosta per convincere Mancini. Un altro che ci punta è Cambiaghi, che senza Rowe partirà con i galloni di titolare e il 5 ottobre l'Italia gioca proprio al Dall'Ara contro la Turchia.