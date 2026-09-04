'Per Lukasz Skorupski è già partita l'operazione riscatto: inevitabile dopo l'incubo di lunedì' scrive oggi Stefano Brunetti sul Corriere dello Sport Stadio.

Il finale della partita di Bergamo brucia ancora, ma Lukasz è uno dei veterani dello spogliatoio e vuole immediatamente riscattarsi, essendo il secondo portiere rossoblù della storia: l'anno scorso ha sorpassato Pagliuca e Antonioli e oggi è a quota 283 partite. A 36 anni è indiscutibilmente uno dei leader della squadra e l'obiettivo è garantire rendimento e parate per il primo clean sheet stagionale e provare a battere il Sassuolo domenica al Dall'Ara. Davanti a Lukasz, inoltre, il muro delle 300 presenze con il Bologna, mentre il primo in assoluto è Mario Gianni, arrivato a quota 362. Un traguardo non irraggiungibile per Skorupski che punta anche al rinnovo del contratto in scadenza a giugno. Se ne riparlerà più avanti, anche in base a come andrà la stagione.