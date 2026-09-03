Diramato il calendario di anticipi e posticipi

Redazione TuttoBolognaWeb
Tedesco

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La LegaSerieA ha diramato il calendario di anticipi e posticipi di campionato fino alla 12° giornata. In particolare:

  • 6a, Lecce-Bologna domenica 11/10 alle 15;
  • 7a, Bologna-Inter sabato 17/10 alle 18;
  • 8a, Cagliari-Bologna sabato 24/10 alle 15;
  • 9a, Milan-Bologna mercoledì 28/10 alle 18.30;
  • 10a, Bologna-Monza sabato 31/10 alle 15;
  • 11a, Parma-Bologna sabato 7/11 alle 18;
  • 12a, Bologna-Udinese domenica 22/11 alle 18.
SS Lazio v Cagliari Calcio - Serie A

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