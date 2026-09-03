1 di 8 Prossima scheda 1 di 8

Costi e ricavi

85 milioni di ricavi, 145 di costi. Ecco spiegato il mercato del Bologna, fatto di tante cessioni e plusvalenze. L'amministratore delegato rossoblù Claudio Fenucci ha illustrato numeri e strategie:

"La strategia che abbiamo seguito non può essere slegata da quanto fatto negli ultimi anni e con grandi soddisfazioni dal punto di vista sportivo. Abbiamo lanciato un primo ciclo di investimenti con Motta, poi abbiamo continuato a investire. Da quando siamo partiti con questo progetto abbiamo investito, anche considerando i bonus, 280 milioni e non ne abbiamo incassati così tanti dalle cessioni. Nel momento in cui siamo andati in Europa sono state fatte alcune scelte con calciatori con ingaggi alti per costruire un nucleo stabile della squadra, quindi con l’idea di ben figurare in un cammino europeo. Una volta usciti abbiamo dovuto fronteggiare un problema, cioè avere una squadra molto più costosa rispetto ai ricavi. Ci sono costi per 145 milioni e ricavi per 85”.

1 di 8 Prossima scheda 1 di 8