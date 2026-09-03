Anche il Corriere dello Sport parla oggi dell'arrivo in estremis di Jay Enem al Bologna. Un affare che era destinato al prestito. Infatti, l'attaccante era promesso sposo al Lugano, ma all'ultimo momento il Bologna ha deciso di trattenerlo in rosa.

Ne parla oggi il quotidiano, che sottolinea come fosse una trattativa sostanzialmente chiusa e definita con gli svizzeri per il prestito del centravanti, ma le condizioni fisiche precarie di Dovbyk, e le difficoltà riscontrate a fare gol nelle prime due partite, hanno consigliato al Bologna una strategia diversa. Almeno fino a gennaio, dunque, Enem sarà rossoblù. A lui il compito di dare una mano in fase di finalizzazione in attesa che Dovbyk ritrovi la forma migliore e che Piccoli si sblocchi in zona gol.