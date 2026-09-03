Il Bologna è stato smontato, scrive oggi in prima pagina il Corriere dello Sport Stadio. Ci sono state tante plusvalenze, ma la squadra è indebolita: per Domenico Tedesco è una corsa a ostacoli.

La ricostruzione parte da Nicolò Cambiaghi, che prenderà il posto di Rowe sulla sinistra ed è in corsa anche per una convocazione in nazionale, ma con quattro big via (Castro, Lucumi, Rowe e Freuler) la stagione si prospetta in salita e oggi parlerà l'amministratore delegato per spiegare il mercato estivo. La tifoseria comincia inoltre ad avere dubbi: il Bologna esce ridimensionato dalla campagna acquisti. Toccherà a Fenucci illustrare il motivo di un mercato al ribasso, da dismissione o da liquidazione, intrapreso da una società totalmente priva di ambizioni.