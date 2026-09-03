Il Bologna ha continua a cercare un mediano centrale durante il mercato, ma alla fine non lo ha preso. Nessuno ha sostituito Remo Freuler, uscito a scadenza di contratto verso l'Olympiacos.

La Gazzetta dello Sport di oggi riporta due retroscena. Il primo è che il Bologa avrebbe sondato negli ultimi giorni di mercato Fofana dal Milan, per un prestito temporaneo, ma Mimmo Tedesco ha preferito rimanere con i suoi. Il secondo retroscena riguarda proprio Freuler. Lo svizzero potrebbe diventare una opzione a gennaio se ad Atene non dovesse trovarsi bene: le distanze economiche, rimaste elevate a Ferragosto, potrebbero ridursi tra qualche mese.