Il mercato ha portato via quattro asset (Castro, Lucumi, Freuler e Rowe) ma ha dato al Bologna tre centravanti. Per ora la squadra ha dimostrato di avere difficoltà a segnare e così l'ultimo arrivato, Jay Enem, per adesso resta a Casteldebole.

La sostanza è che Artem Dovbyk, arrivato a luglio nell'ambito dell'operazione Santi Castro, è ancora indietro, molto indietro, e il Bologna non ha più tempo da perdere. Così, dopo averlo affiancato a Roberto Piccoli, oggi l'ucraino si ritrova anche la concorrenza di Enem vista una condizione fisica ben lontana dal top. L'ultimo acquisto sarebbe dovuto andare in prestito al Norwich o al Lugano, ma alla fine il Bologna ha scelto di mantenerlo in rosa, anche perchè pure Roberto Piccoli, oggi il titolare designato, a Bergamo ha fatto tanta fatica. E il Bologna, in generale, non segna.