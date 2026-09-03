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Redazione TuttoBolognaWeb
Tedesco

Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco

I rossoblù di Domenico Tedesco hanno ripreso questa mattina gli allenamenti in vista di Bologna-Sassuolo: attivazione atletica, esercitazioni tecnico-tattiche e partitella a campo ridotto.

Allenamento differenziato per Oussama El Azzouzi. In seguito a un risentimento ai flessori della coscia sinistra accusato durante la partita di lunedì, Riccardo Orsolini è stato sottoposto ad esami, che hanno evidenziato una lesione con tempi di recupero di circa 3 settimane.

Bologna FC 1909 v Como 1907 - Serie A

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