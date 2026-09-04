Il Corriere dello Sport apre oggi in prima pagina con il titolo 'Fenucci come Lucumi'. L'amministratore delegato ha giocato in difesa e spiegato il mercato deludente ieri in conferenza stampa.

'Bologna competitivo, Rowe via non per soldi' la strenua difesa del dirigente che ha illustrato i dati economici del club, che hanno portato a due cessioni eccellenti per motivi finanziari: i costi sono 145 milioni, i ricavi 85, il gap era da recuperare. Discorso diverso per Jonathan Rowe, che non è stato ceduto per motivi di bilancio. Problemi comportamentali per l'inglese: aveva mostrato segnali di nervosismo anche in ritiro. 'Abbiamo provato a convincerlo a restare ma la situazione stava diventando conflittuale', le parole di Fenucci. In mezzo a tutto questo c'è la faccenda stadio nuovo, fondamentale per il club per aumentare i ricavi a bilancio.