Si procede velocemente verso l'iter per la costruzione di uno stadio nuovo di zecca sui terreni in Fiera. L'idea è costruire un impianto polifunzionale che costa ovviamente di più rispetto a un semplice stadio per il calcio.

Il costo complessivo dell'operazione si aggira attorno ai 300 milioni di euro e una cospicua parte di finanziamenti sarebbe già stata trovata. I due azionisti principali sono Bologna Fiere e Joey Saputo, non strettamente il Bologna, in più è stato coinvolto qualche imprenditore locale che ha accettato una redditività minore ma è disposto a farlo per la città. L'iter burocratico è più semplice: i diritti edificatori ci sono già. Inoltre, sottolinea il Corriere di Bologna, due terzi dell'ammontare totale sarebbero già coperti e per il piano finanziario mancherebbe solo l'ultimo terzo della somma.