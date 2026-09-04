Apre con un titolo eloquente oggi il Resto del Carlino dopo la conferenza stampa di Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, che ieri ha spiegato i motivi delle tante cessioni estivi: 'Bologna, prima i conti'.

Sarà un anno di ricostruzione, i costi senza le coppe sono troppo elevati rispetto ai ricavi. L'obiettivo è giocare un calcio divertente e stare nelle prime dieci, per l'Europa servirà tempo. Con 145 milioni di costi e 85 di ricavi non si poteva fare altro che cedere per sistemare il bilancio, e Saputo dovrà comunque ripianare. Sulle cessioni. Castro voleva soltanto la Roma e Rowe era diventato un problema. Saputo? Continuerà ad aiutare il Bologna. 'In questo esercizio ricapitalizzerà di 15 milioni di euro e lo farà anche in futuro' le parole di Fenucci.