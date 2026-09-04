Il progetto per il nuovo stadio in zona Fiera avanza. La massima concentrazione è oggi relativa ai costi dell'operazione, circa 300 milioni, di cui due terzi sarebbero già stati trovati. Manca l'ultima parte e l'obiettivo è chiudere da qui a fine mese.

"In questa fase stiamo completando la raccolta dei finanziatori. Quando avremo completato il piano economico finanziario si potrà effettivamente dire che l'operazione parte" le parole del sindaco Lepore a margine della presentazione degli eventi per i 100 anni di Ducati. Insomma, una volta trovati i finanziamenti si può iniziare e oggi le parti in causa sono decisamente più ottimiste rispetto al precedente progetto del Restyling del Dall'Ara: "Siamo a buon punto" ancora Lepore. Per Bologna, e per il progetto, lo snodo fondamentale è essere tra le candidate a Euro 2032: "E' importante essere nella squadra degli stadi che possono essere selezionati. Dobbiamo rispettare le date e le scadenze. Serve completare il piano economico con alcuni finanziatori, ma siamo fiduciosi", la chiosa del sindaco.