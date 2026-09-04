Orsolini ed El Azzouzi fuori, le assenze di Tedesco per domenica. Il tecnico rossoblù sta preparando la sfida al Sassuolo di Aquilani, a caccia dei primi punti stagionali e della vittoria al Dall'Ara che manca dalla partita con il Lecce della scorsa stagione. Per il Bologna potrebbe esserci l'esordio di Theate in difesa, forse Helland a fargli posto, con Holm, Heggem e Miranda a completare il reparto. A centrocampo spazio di nuovo a Pobega, Ferguson e Odgaard, mentre davanti Berna a destra, Cambiaghi a sinistra e Piccoli centravanti. Nel Sassuolo dovrebbe tornare Berardi dal primo minuto con Esposito favorito su Bowie e Laurientè a completare il tridente.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Holm, Heggem, Theate, Miranda; Odgaard, Ferguson, Pobega; Bernardeschi, Piccoli, Cambiaghi. Allenatore: Domenico Tedesco.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Van der Brempt, Idzes, Leysen, Doig; Thorstvedt, Matic, Bakola; Berardi, Esposito, Laurienté. Allenatore: Alberto Aquilani.