VIDEO - Bennacer e la rissa in Champions asiatica

Prosegue a Casteldebole la preparazione dei rossoblù di Palladino: al mattino i ragazzi hanno svolto attivazione, esercitazioni sugli uno contro uno e serie di partitelle, mentre nel pomeriggio la squadra ha lavorato in palestra. Domani gli allenamenti dei rossoblù proseguiranno con una seduta di lavoro alle 11 al centro tecnico Niccolò Galli di Casteldebole.