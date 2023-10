Qui Casteldebole, si torna al lavoro: ranghi ridottissimi per Motta

La sosta per le nazionali toglie un po' di ritmo al Bologna reduce da sette risultati utili consecutivi ma dovrebbe consentire a Stefan Posch di recuperare dall'infortunio muscolare rimediato contro il Napoli, mentre tempi più lunghi occorrono a Victor Kristiansen e Jhon Lucumi. In ogni caso per il tecnico Motta, che ha passato qualche giorno a Cascais dalla famiglia, ci saranno ranghi ridottissimi considerando che saranno impegnati in nazionale Aebischer, Freuler e Ndoye con la Svizzera, Orsolini con l'Italia, Moro con la Croazia, Skorupski con la Polonia, Karlsson con la Svezia e Ferguson con la Scozia, mentre a livello di Under 21 Calafiori e Fabbian sono stati convocati da Nunziata e in Under 20 tra i convocati c'è Corazza. I lavori riprenderanno domattina alle ore 11.