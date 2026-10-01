Gli aggiornamenti dal Niccolò Galli

Redazione TuttoBolognaWeb

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I rossoblù di Mister Palladino hanno svolto quest’oggi una doppia seduta di allenamento al centro tecnico Niccolò Galli: lavoro sul campo la mattina; palestra al pomeriggio per i ragazzi non impegnati con le rispettive Nazionali. Allenamento differenziato per Jens Odgaard.

Casteldebole

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