Gli aggiornamenti dal Niccolò Galli
VIDEO - Ma cosa fa questo portiere?
Penultimo allenamento oggi a Casteldebole in vista di Lecce-Bologna di domenica. Tutti a disposizione per mister Raffaele Palladino a eccezione di Jens Odgaard. Di seguito il comunicato rossoblù.
Seduta tattica oggi al centro tecnico per Raffaele Palladino e i suoi ragazzi. Jens Odgaard ha proseguito il lavoro differenziato. Domani prima della partenza per Lecce i rossoblù svolgeranno la rifinitura alle 11.
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