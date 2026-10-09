Gli aggiornamenti dal Niccolò Galli

Redazione TuttoBolognaWeb
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VIDEO - Ma cosa fa questo portiere?

Penultimo allenamento oggi a Casteldebole in vista di Lecce-Bologna di domenica. Tutti a disposizione per mister Raffaele Palladino a eccezione di Jens Odgaard. Di seguito il comunicato rossoblù.

Seduta tattica oggi al centro tecnico per Raffaele Palladino e i suoi ragazzi. Jens Odgaard ha proseguito il lavoro differenziato. Domani prima della partenza per Lecce i rossoblù svolgeranno la rifinitura alle 11.

Bologna FC v US Sassuolo - Serie A 2026/27

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