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Piccoli: "Tedesco? Nel calcio contano i risultati"

Intervistato dal Resto del Carlino, Roberto Piccoli ha raccontato, l'attuale momento del Bologna e la prossima sfida contro il Lecce che vivrà da grande ex: «A Lecce troveremo un ambiente ostile, il pubblico è tosto, io l'ho avuto dalla mia parte e so che è capace di trascinare a rimonte clamorose. Poi attenzione al meteo: quando tira il vento freddo, al Via del Mare sembra di stare a dicembre».

Sulla situazione simile vissuta a Firenze un'anno fa: «Non c'è nessuna analogia tra questa stagione e quella della Fiorentina: nessuna. Siamo solo alla quinta giornata. lo ho visto Gasperini il primo anno a Bergamo partire con quattro sconfitte nelle prime cinque e poi finire con l'Atalanta quarta e in Europa League».

Il gruppo: «Qui c'è un gruppo fantastico, sano. Poi bisogna sempre guardare come le perdi le partite: con la Lazio da una rimessa laterale, con l'Atalanta con un tiro al 96. L'unica gara che abbiamo meritato di perdere è stata quella di Napoli. Per il resto, ci è girato tutto male. Ma se sistemiamo alcune cose, dopo sono cavoli amari per tutti».

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