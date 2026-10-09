Da ieri Matteo Darmian è ufficialmente un nuovo giocatore del Bologna: contratto fino a giugno dell’anno prossimo, poi si vedrà se continuare o meno, anche e soprattutto in base all’andamento di questa stagione, esordisce il Corriere dello Sport.

A Lecce, quindi, Palladino potrà già contare sull’ex Inter, che affiancherà Zortea e De Silvestri sulla fascia destra. L’unica certezza attuale, però, è che Darmian difficilmente avrà i 90 minuti nelle gambe, lasciando come unica soluzione dal 1’ proprio l’ex Atalanta e Cagliari. Sulla sinistra, invece, Miranda è certo del posto.

In difesa il ballottaggio principale è al centro, con Theate e Heggem sicuri come braccetti. Helland è in vantaggio su Vitik, ma occhio a Casale, rimasto ad allenarsi a Casteldebole in queste settimane. A centrocampo Ferguson è pronto per una maglia da titolare, nonostante abbia giocato martedì: con lui, più Pobega che Moro. Amondarain, Libra ed El Azzouzi, invece, attendono con trepidazione.

La certezza è che il tridente sarà tutto nuovo: Piccoli è in vantaggio su Dovbyk. Ai lati ci sarà Cambiaghi a sinistra, con Orsolini pronto a tornare con la maglia da titolare sulla destra. Mbangula e Bernardeschi rimangono pronti.