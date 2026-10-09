1 di 5 Prossima scheda 1 di 5

La strada è giusta

Dal cambio di allenatore in panchina al delicato momento con il Bologna, passando per la buonissima parentesi azzurra di queste settimane. Nicolò Cambiaghi si è raccontato al Corriere dello Sport, dov'è partito dall'ambiente: «Ho ritrovato un bell'ambiente. Secondo me è la strada giusta: lavorando con un clima sereno sono convinto e le cose torneranno come prima».

Sul Lecce: «Siamo all'inizio e non la chiamerei sfida salvezza, però è una partita importante per entrambe. Noi dobbiamo dare un segnale, sappiamo che è sempre difficile giocare in casa del Lecce, sarà una partita complicata nella quale dovremo sfruttare al meglio le occasioni che avremo e stare molto attenti perché loro sono una squadra pericolosa, se posso dire, fastidiosa Sarà difficile ma dobbiamo dimostrare il nostro».

Le ambizioni: «Secondo me questa è una squadra forte con giocatori forti che può arrivare nella parte sinistra della classifica. Bisogna capire il momento che dice che siamo in fondo alla classifica, ma non dobbiamo fasciarci la testa perché conosciamo il nostro valore e sappiamo di non essere una squadra che deve stare in quelle posizioni».

1 di 5 Prossima scheda 1 di 5