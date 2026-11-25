Quasi certamente Juan Miranda non sarà della partita a Venezia. Il laterale spagnolo ha svolto anche oggi lavoro differenziato. A -2 da Venezia-Bologna, i rossoblù di Raffaele Palladino hanno svolto una seduta di allenamento mattutina: attivazione atletica, esercitazioni tattiche e partitella a campo ridotto sui campi del centro tecnico Niccolò Galli. Allenamento differenziato per Ukko Happonen, Juan Miranda, Oussama El Azzouzi e Jay Enem. Domani, vigilia di Venezia-Bologna, i rossoblù si alleneranno a Casteldebole. Raffaele Palladino sarà a disposizione dei giornalisti in conferenza alle 15:30 presso la sala stampa del centro tecnico Niccolò Galli.