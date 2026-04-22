Tutto Bologna Web
I migliori video scelti dal nostro canale

tuttobolognaweb news Qui Casteldebole – Ancora out Dallinga

news

Qui Casteldebole – Ancora out Dallinga

Qui Casteldebole – Ancora out Dallinga - immagine 1
L'attaccante olandese ancora a parte
Redazione TuttoBolognaWeb

Proseguono gli allenamenti dei rossoblù nella settimana che porta a Bologna-Roma. Esercitazioni tecnico-tattiche e partitella a campo ridotto per i ragazzi di Vincenzo Italiano.

Differenziato per Lukasz Skorupski, Nicolò Casale e Thijs Dallinga; terapie per Federico Bernardeschi.

Leggi anche
Oggi torna ‘E’ ancora l’Ottavo Scudetto’ su Rete 7
Cor Bo – L’incubo delle trasferte europee condanna il Bologna

© RIPRODUZIONE RISERVATA