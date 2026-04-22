Proseguono gli allenamenti dei rossoblù nella settimana che porta a Bologna-Roma. Esercitazioni tecnico-tattiche e partitella a campo ridotto per i ragazzi di Vincenzo Italiano.
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Qui Casteldebole – Ancora out Dallinga
L'attaccante olandese ancora a parte
Differenziato per Lukasz Skorupski, Nicolò Casale e Thijs Dallinga; terapie per Federico Bernardeschi.
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