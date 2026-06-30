Il Bologna cambia a sinistra. Rimarrà Juan Miranda, ma come vice il club rossoblù farà un investimento sul mercato e ha deciso di non rinnovare il contratto di Charalampos Lykogiannis, che oggi vede dunque terminare il suo accordo con la società. Per il terzino greco 92 partite col Bologna in quattro anni e uno score di 9 assist e 4 gol. Questo il suo saluto affidato a Instagram:

"Dopo quattro anni, è arrivato il momento dei saluti. Scrivere queste parole non è facile - il saluto di Lyko - Dal primo giorno in cui ho indossato questa maglia, ho cercato di onorarla con il massimo dell’impegno, del sudore e del rispetto. Abbiamo vissuto anni intensi, fatti di battaglie sul campo, di gioie immense come la vittoria della Coppa Italia riportata a Bologna dopo più di 50 anni. La notte di Roma resterà indelebile nella mia mente. Le emozioni che ho provato non si possono descrivere: vedervi festeggiare insieme a noi è stato magico. Così come magiche sono state le qualificazione in Champions League e in Europa League. Come in ogni percorso, ci sono stati anche momenti difficili in cui, però, la voce dei tifosi non mi ha mai fatto sentire solo.

Voglio ringraziare il Presidente, che non ha mai fatto mancare niente a me e ai miei compagni. La società, gli allenatori, gli staff tecnici, i magazzinieri e tutti quelli che lavorano nel Bologna. Grazie ai miei compagni di squadra, con cui ho condiviso momenti unici. Ma il ringraziamento più grande va a voi tifosi che ci avete seguito ovunque e siete sempre stati il dodicesimo uomo in campo. Mi avete sempre mostrato e dimostrato un affetto incondizionato in ogni singola partita e momento fuori dal campo. Bologna resterà sempre la mia seconda casa: le strade del calcio a volte portano verso nuove sfide, ma il legame che si è creato con questa città e con questa gente va oltre il rettangolo di gioco. Vi ricorderò sempre con orgoglio. Grazie per questi anni indimenticabili. Auguro a tutti il meglio per il futuro.

Forza Bologna! Con affetto, il vostro LUPO".