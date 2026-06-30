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Miretti e Lucumi ancora aperti

Punto di mercato sul Bologna da parte di Matteo Dalla Vite a Radio Nettuno Bologna Uno. Si parte dall'asse con la Juve: "Su Miretti e Lucumi mettiamo tutto in stand by, ma non è tramontato nulla. Non è una scatola chiusa. Negli ultimi giorni è stato detto che il giocatore vuole Bologna e viceversa e il file va tenuto aperto. I tempi evidentemente non collimavano. Lo ha detto serenamente Carnevali, sottolineando che non ci sono le condizioni per farlo. Dall'altra parte c'è una clausola per Lucumi, trattabile ma non troppo. Eravamo stati molto ottimisti sull'operazione, ma non è una cosa tramontata. Secondo me Miretti si farà, mentre il resto si vedrà".

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