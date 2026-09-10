Continua la preparazione dei ragazzi di Domenico Tedesco alla trasferta di Napoli: oggi la squadra ha svolto attivazione, esercitazioni tecniche e partita 11 contro 11 a campo ridotto. Allenamento differenziato in campo per Oussama El Azzouzi e Riccardo Orsolini. Domani, a due giorni dalla gara di Napoli, domani i rossoblù si alleneranno alle 10 al centro tecnico.