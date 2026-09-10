Gli aggiornamenti dal Niccolò Galli
Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco
Continua la preparazione dei ragazzi di Domenico Tedesco alla trasferta di Napoli: oggi la squadra ha svolto attivazione, esercitazioni tecniche e partita 11 contro 11 a campo ridotto. Allenamento differenziato in campo per Oussama El Azzouzi e Riccardo Orsolini. Domani, a due giorni dalla gara di Napoli, domani i rossoblù si alleneranno alle 10 al centro tecnico.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
News
Monte ingaggi Serie A oltre il miliardo di Euro. Nella classifica il Bologna...
Mercato
Cor Bo - Bologna big nei saldi di mercato. Ecco il dato
Mercato
Gazzetta - Dovbyk e la rinascita, il destino aveva scritto tutto
Mercato
Cor Sport - Ritornano i nostri: Moro e Miranda per il vero Bologna
Mercato
Carlino - Cipriani: "Dovbyk può tornare quello di Girona"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti