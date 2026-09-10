Gli aggiornamenti dal Niccolò Galli

Redazione TuttoBolognaWeb
Tedesco

Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco

Continua la preparazione dei ragazzi di Domenico Tedesco alla trasferta di Napoli: oggi la squadra ha svolto attivazione, esercitazioni tecniche e partita 11 contro 11 a campo ridotto. Allenamento differenziato in campo per Oussama El Azzouzi e Riccardo Orsolini. Domani, a due giorni dalla gara di Napoli, domani i rossoblù si alleneranno alle 10 al centro tecnico.

Bologna FC v SS Lazio - Serie A 2026/27

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