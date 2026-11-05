Gli aggiornamenti dal Niccolò Galli

Redazione TuttoBolognaWeb
Palladino discorso

VIDEO - Il discorso di Palladino alla squadra dopo la vittoria contro il Milan

A due giorni dalla trasferta di Parma, i rossoblù hanno svolto lavoro tattico ed esercitazioni offensive. Seduta differenziata per Lorenzo De Silvestri e Jay Enem, che difficilmente ci saranno sabato, oltre al lungodegente Emil Holm. Domani, vigilia di Parma-Bologna, i rossoblù sosterranno la seduta di rifinitura a Casteldebole. Raffaele Palladino sarà a disposizione dei giornalisti in conferenza alle 15 presso la sala stampa del centro tecnico Niccolò Galli:

Bologna FC 1909 v Cagliari Calcio - Serie A

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