A due giorni dalla trasferta di Parma, i rossoblù hanno svolto lavoro tattico ed esercitazioni offensive. Seduta differenziata per Lorenzo De Silvestri e Jay Enem, che difficilmente ci saranno sabato, oltre al lungodegente Emil Holm. Domani, vigilia di Parma-Bologna, i rossoblù sosterranno la seduta di rifinitura a Casteldebole. Raffaele Palladino sarà a disposizione dei giornalisti in conferenza alle 15 presso la sala stampa del centro tecnico Niccolò Galli: