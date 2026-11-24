Gli aggiornamenti dal Niccolò Galli
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Proseguono gli allenamenti dei rossoblù a Casteldebole in vista del prossimo impegno di campionato, la trasferta a Venezia. La squadra stamattina ha svolto una seduta sui campi del centro tecnico Niccolò Galli: attivazione atletica, esercitazioni tattiche e partitella a campo ridotto. Allenamento differenziato per Ukko Happonen, Juan Miranda, Oussama El Azzouzi e Jay Enem.
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