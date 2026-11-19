Gli aggiornamenti dal Niccolò Galli
Sono rientrati questa mattina gli ultimi reduci dalle nazionali. Bologna dunque a ranghi quasi completi, a eccezione del lungo degente Emil Holm e degli acciaccati Jay Enem e Juan Miranda. 'A tre giorni dalla partita con l’Udinese, sono tornati al lavoro Ukko Happonen, Eivind Helland, Torbjorn Heggem, Rahim Alhassane, Marco Libra e Artem Dovbyk. Esercitazioni atletiche e tattiche per i rossoblù di Raffaele Palladino, sotto una leggera pioggia. Allenamento differenziato per Juan Miranda e Jay Enem' comunica il Bologna.
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