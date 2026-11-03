Per ora non ci sono stati rientri in gruppo in vista di Parma-Bologna di sabato. Ancora tre giocatori a parte, tra cui Piccoli che però ha chance di recuperare in tempo. Differenziato anche per De Silvestri ed Enem. 'Sono ripresi al centro tecnico gli allenamenti della squadra in preparazione alla trasferta parmigiana: per i rossoblù di Raffaele Palladino attivazione, test ed esercitazioni tattiche. Seduta differenziata per Lorenzo De Silvestri, Jay Enem e Roberto Piccoli' comunica il Bologna. Al via domani, invece, la vendita per Bologna-Juventus del 3 gennaio 2027 alle 20.45: qui tutte le informazioni. ATTENZIONE: fino alle 22 di giovedì la vendita è riservata solo agli abbonati, dalle 10 di venerdì è libera. Fino alla determina dell’Osservatorio, la Curva Ospiti non è in vendita e i residenti in Piemonte non possono comprare in nessun settore.